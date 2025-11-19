Hier wird Weihnachten gelebt: Dieser Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt zu den Besten Europas

Mit einer besonderen Europäischen Award wurde nun der Weihnachtsmarkt Annaberg-Buchholz ausgezeichnet. Doch was macht den Weihnachtsmarkt und diese Auszeichnung so besonders?

Es ist diese besondere Magie, die sich zurzeit wieder in Annaberg-Buchholz entfaltet. Besonders seitdem sich am 11. November die große Fichte ihren Weg aus Frohnau auf den Marktplatz der Bergstadt gebahnt hat, ist es auch den Letzten klar: Die Advents- und Weihnachtszeit steht in den Startlöchern.