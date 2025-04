Hilfe für Helfer – Wie die Spendenaktion nach Brand im Erzgebirge lief

Vor einer Woche hat ein Feuer an einem Wohnhaus in Elterlein großen Schaden angerichtet. Ein Aufruf, den Betroffenen finanziell unter die Arme zu greifen, folgte schnell.

„Wir stecken den Kopf nicht in den Sand. Das wird alles wieder hergerichtet.“ Das hatte Michael Döhler aus Elterlein gesagt. Einen Tag, nachdem bei einem Brand das Blockhaus der Familie in Elterlein schwer beschädigt worden war. Zudem lobte er die Hilfsbereitschaft von Freunden, Nachbarn und Kollegen. So wurde auch schnell eine Spendenaktion...