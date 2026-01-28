MENÜ
Für den guten Zweck macht Thomas Hänel (fast) alles. Er springt sogar im Winter in den Geyerschen Teich.
Für den guten Zweck macht Thomas Hänel (fast) alles. Er springt sogar im Winter in den Geyerschen Teich. Bild: Torsten Melzer
An Kathleen Theiling vom Elternverein krebskranker Kinder übergab Thomas Hänel 31.691 Euro.
An Kathleen Theiling vom Elternverein krebskranker Kinder übergab Thomas Hänel 31.691 Euro. Bild: Anja Mädler/Verein
Diana Uhlemann vom Verein Sonnenstrahl Dresden freute sich über 28.371 Euro.
Diana Uhlemann vom Verein Sonnenstrahl Dresden freute sich über 28.371 Euro. Bild: Anne Spark/Verein
Auch auf dem Annaberger Weihnachtsmarkt sammelte Erzgebirgsmusiker Robby Schubert (Mitte) Spenden für „Thom hilft“.
Auch auf dem Annaberger Weihnachtsmarkt sammelte Erzgebirgsmusiker Robby Schubert (Mitte) Spenden für „Thom hilft“. Bild: Ronny Küttner
Thomas Hänel beim Benefiz-Zumba mit Kornelia Walther in Geyer.
Thomas Hänel beim Benefiz-Zumba mit Kornelia Walther in Geyer. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Thomas Hänel besuchte als Weihnachtsmann auch wieder die Kinderkrebsstation des Uniklinikums in Dresden.
Thomas Hänel besuchte als Weihnachtsmann auch wieder die Kinderkrebsstation des Uniklinikums in Dresden. Bild: Ulrike Grundmann
Annaberg
„Ich bin so stolz auf mein Erzgebirge“ – Spendensammler kann es kaum glauben
Redakteur
Von Kjell Riedel
Thomas Hänel unterstützt mit seiner Aktion „Thom hilft“ ehrenamtlich krebskranke Kinder und deren Eltern. Inzwischen ist er einiges gewohnt. Doch auch diesmal erlebte der Jahnsbacher eine Überraschung.

Wo soll das noch hinführen? Das fragt sich Thomas Hänel. Beim Kassensturz für seine Aktion „Thom hilft“ zugunsten krebskranker Kinder und deren Eltern traute der Jahnsbacher seinen Augen nicht.
