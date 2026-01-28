„Ich bin so stolz auf mein Erzgebirge“ – Spendensammler kann es kaum glauben

Thomas Hänel unterstützt mit seiner Aktion „Thom hilft“ ehrenamtlich krebskranke Kinder und deren Eltern. Inzwischen ist er einiges gewohnt. Doch auch diesmal erlebte der Jahnsbacher eine Überraschung.

Wo soll das noch hinführen? Das fragt sich Thomas Hänel. Beim Kassensturz für seine Aktion „Thom hilft" zugunsten krebskranker Kinder und deren Eltern traute der Jahnsbacher seinen Augen nicht.