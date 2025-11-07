Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Ich sehe das Land in der Verantwortung“: Stadt im Erzgebirge erhöht Gebühren für Kinderbetreuung

Wie viel darf ein Kita-, Hort- oder Krippenplatz kosten? Mit dieser Frage hat sich abermals der Annaberg-Buchholzer Stadtrat beschäftigt.
Bild: Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa
Wie viel darf ein Kita-, Hort- oder Krippenplatz kosten? Mit dieser Frage hat sich abermals der Annaberg-Buchholzer Stadtrat beschäftigt.
Bild: Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa
Annaberg
„Ich sehe das Land in der Verantwortung“: Stadt im Erzgebirge erhöht Gebühren für Kinderbetreuung
Redakteur
Von Patrick Herrl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der ersten Kommune im Erzgebirge kostet der Krippenplatz künftig fast 400 Euro. Auch in Annaberg-Buchholz steigen zum Jahreswechsel abermals die Beiträge für Eltern. Was sie künftig bezahlen müssen.

Es ist ein sensibles Thema, mit dem sich die Kommunen im Freistaat alle Jahre wieder befassen müssen. Eines, mit dem man sich nicht gern beschäftigt, sagt der Annaberg-Buchholzer Oberbürgermeister Rolf Schmidt (FWG). Auf Grundlage der jährlichen Betriebskostenabrechnung und der gesetzlichen Drei-Säulen-Finanzierung müssen die Gemeinde- und...
