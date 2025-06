In dieser Stadt im Erzgebirge kommt es in den nächsten Tagen zu Verkehrseinschränkungen

In verschiedenen Stadtteilen von Annaberg-Buchholz werden Sanierungsmaßnahmen zur Beseitigung von Straßenschäden fortgesetzt. Zudem wird eine Stützwand erneuert.

Der städtische Betriebshof setzt seine Sanierungsmaßnahmen zur Beseitigung von Straßenschäden in Annaberg-Buchholz fort. Das teilt die Stadtverwaltung mit. „In den vergangenen Wochen wurden bereits zahlreiche Straßen in verschiedenen Stadtteilen ausgebessert, zuletzt schwerpunktmäßig in Buchholz sowie punktuell in Annaberg und Frohnau“,...