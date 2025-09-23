Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Annaberg-Buchholz kommt es ab nächster Woche zu weiteren Verkehrseinschränkungen.
In Annaberg-Buchholz kommt es ab nächster Woche zu weiteren Verkehrseinschränkungen. Bild: Symbolfoto: Andrea Löbbecke/dpa
In Annaberg-Buchholz kommt es ab nächster Woche zu weiteren Verkehrseinschränkungen.
In Annaberg-Buchholz kommt es ab nächster Woche zu weiteren Verkehrseinschränkungen. Bild: Symbolfoto: Andrea Löbbecke/dpa
Annaberg
In dieser Stadt im Erzgebirge kommt es zu Verkehrseinschränkungen
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf der Sehmatalstraße und der Buchenstraße in Annaberg-Buchholz wird ab nächsten Montag gebaut. Eine Sperrung, eine Ampel und eine geänderte Einbahnstraßenregelung sind die Folge.

Auf der Sehmatalstraße und der Buchenstraße in Annaberg-Buchholz kommt es ab nächster Woche zu Verkehrseinschränkungen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird die Sehmatalstraße im Bereich der Zufahrt zum Unternehmen Handtmann von Montag bis voraussichtlich 2. Oktober halbseitig gesperrt. „Während dieser Zeit wird der Verkehr über eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
16.09.2025
3 min.
Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: An Rathausuhr nagt Zahn der Zeit
Das Rathaus mit Glockenturm und Uhr gehört zu den Wahrzeichen von Annaberg-Buchholz.
Die Drehleiter der Stadtfeuerwehr wird diese Woche direkt am Markt von Annaberg-Buchholz gebraucht. Einher geht das Ganze mit der Sperrung der Straße durch das Zentrum.
Kjell Riedel
11.09.2025
3 min.
Jahrmarkt im Erzgebirge: Buchholzer Löwe lädt zur Begegnung und Drehorgelklang
Zum Buchholzer Jahrmarkt werden wieder viele auf die Karlsbader Straße strömen.
Auf dem Buchholzer Jahrmarkt laden über 60 Händler und Schausteller zum Stöbern und Genießen ein. Im Festzelt geht die Post ab. Zudem rollt die Friedensfahrt mit Jan Ullrich übers Festgelände.
Holk Dohle
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
5 min.
Streit um erste Wurstbude: Vier Fäuste für die Bratwurst
Die Amateurboxer Daniel Bertz (r) gewinnt für Thüringen gegen Hasan Arli für Nürnberg bei dem Show-Boxkampf.
Boxhandschuhe statt Grillzange: Im Deutschen Bratwurstmuseum liefern sich Thüringen und Franken einen Showdown im Streit um den ältesten Bratwurststand. Auch andernorts gibt es einen Wurst-Konflikt.
Stefan Hantzschmann, dpa
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
Mehr Artikel