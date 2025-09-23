In dieser Stadt im Erzgebirge kommt es zu Verkehrseinschränkungen

Annaberg
Auf der Sehmatalstraße und der Buchenstraße in Annaberg-Buchholz wird ab nächsten Montag gebaut. Eine Sperrung, eine Ampel und eine geänderte Einbahnstraßenregelung sind die Folge.
Auf der Sehmatalstraße und der Buchenstraße in Annaberg-Buchholz kommt es ab nächster Woche zu Verkehrseinschränkungen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird die Sehmatalstraße im Bereich der Zufahrt zum Unternehmen Handtmann von Montag bis voraussichtlich 2. Oktober halbseitig gesperrt. „Während dieser Zeit wird der Verkehr über eine...
