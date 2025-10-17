In fast vergessenen Ort im Erzgebirge zieht neues Leben ein

Die Himmelmühle in Thermalbad Wiesenbad war schon dem Verfall preisgegeben. Jetzt verwandelt sie sich zum Treffpunkt für kreative Köpfe. Am Wochenende gibt es eine erste Festival-Kostprobe.

Es ist ein verträumtes Fleckchen Erzgebirge und war schon fast ein Lost Place – ein vergessener Ort: die Himmelmühle in Thermalbad Wiesenbad. Bis Galeristin Kathrin Lahl von der Galerie Oben in Chemnitz in dem alten Herrenhaus des Areals ihr Traumhaus entdeckt hat und kreative Ideen entwickelte. Dabei verfolgte sie zwei große Ziele: „die...