Insolvenzverfahren für Erzgebirgsklinikum aufgehoben

Nach neun Monaten ist die Sanierung der vier kommunalen Krankenhäuser vorläufig abgeschlossen, teilt das Amtsgericht mit. Wie geht es jetzt weiter?

Aufatmen im Erzgebirge: Das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Erzgebirgsklinikum gGmbH wird aufgehoben. Die Entscheidung des Amtsgerichts Chemnitz tritt am 3. August in Kraft, wie es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung in den Insolvenzbekanntmachungen heißt. Die zuständige Richterin Birgit Feuring bestätigte den Beschluss....