Internet-Betrug: Erzgebirger um 15.000 Euro gebracht

Mit Krypto-Geschäften sollte ein Mann aus Thum viel Geld verdienen. Doch es kam anders.

Internet-Betrüger haben einem Mann aus Thum hohe Gewinne durch Krypto-Geschäfte in Aussicht gestellt und ihn so um etwa 15.000 Euro gebracht. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, war der Mann im Internet auf eine seriös erscheinende Geldanlagemöglichkeit gestoßen: Mit einer Kryptowährung könnte er viel Geld verdienen, hieß es. Der...