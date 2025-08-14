Internet-Betrug: Erzgebirger um 15.000 Euro gebracht

Annaberg
Mit Krypto-Geschäften sollte ein Mann aus Thum viel Geld verdienen. Doch es kam anders.
Internet-Betrüger haben einem Mann aus Thum hohe Gewinne durch Krypto-Geschäfte in Aussicht gestellt und ihn so um etwa 15.000 Euro gebracht. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, war der Mann im Internet auf eine seriös erscheinende Geldanlagemöglichkeit gestoßen: Mit einer Kryptowährung könnte er viel Geld verdienen, hieß es. Der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.