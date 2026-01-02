Annaberg
Vier Köpfe und jede Menge Kreativität: Dem Social-Media-Team der Wirtschaftsförderung Erzgebirge ist ein großer Coup gelungen. Was das mit einem Sackgassenschild zu tun hat.
Einmal falsch im Erzgebirge abgebogen und zack – in Zentralafrika. Dem vierköpfigen Social-Media-Team der Wirtschaftsförderung Erzgebirge ist ein großer Coup gelungen: Millionen kennen jetzt ein Sackgassenschild im Erzgebirge. Warum sich der witzige Einzelpost zum erfolgreichsten bei „Erzgebirge.gedachtgemacht“ entwickelte.
