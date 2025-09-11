Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zum Buchholzer Jahrmarkt werden wieder viele auf die Karlsbader Straße strömen.
Zum Buchholzer Jahrmarkt werden wieder viele auf die Karlsbader Straße strömen. Bild: Robby Schubert/Archiv
Annaberg
Jahrmarkt im Erzgebirge: Buchholzer Löwe lädt zur Begegnung und Drehorgelklang
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf dem Buchholzer Jahrmarkt laden über 60 Händler und Schausteller zum Stöbern und Genießen ein. Im Festzelt geht die Post ab. Zudem rollt die Friedensfahrt mit Jan Ullrich übers Festgelände.

Der Zauber des Märchenfilmfestivals Fabulix liegt noch in der Luft und schon kündigt sich das nächste Highlight im Annaberg-Buchholzer Veranstaltungskalender an: Vom 12. bis 14. September wird der Stadtteil Buchholz zu einem großen Jahrmarkt.
