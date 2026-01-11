MENÜ
  • Januar-Ausstellung im Erzgebirge zeigt echte Rarität – Zuvor war sie auf dem Sperrmüll gelandet

Die Büste stammt aus der Werkstatt von Paul Schneider. Ein Paar rettete sie aus dem Sperrmüll.
Die Büste stammt aus der Werkstatt von Paul Schneider. Ein Paar rettete sie aus dem Sperrmüll. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Die Rummelszenerie entstand durch Leihgaben der städtischen Museen.
Die Rummelszenerie entstand durch Leihgaben der städtischen Museen. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Die große Pyramide von Inge Schuster ist ein wahres Schmuckstück. Kristin Baden-Walther (rechts) kümmerte sich persönlich um den Transport.
Die große Pyramide von Inge Schuster ist ein wahres Schmuckstück. Kristin Baden-Walther (rechts) kümmerte sich persönlich um den Transport. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Die Büste stammt aus der Werkstatt von Paul Schneider. Ein Paar rettete sie aus dem Sperrmüll.
Die Büste stammt aus der Werkstatt von Paul Schneider. Ein Paar rettete sie aus dem Sperrmüll. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Die Rummelszenerie entstand durch Leihgaben der städtischen Museen.
Die Rummelszenerie entstand durch Leihgaben der städtischen Museen. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Die große Pyramide von Inge Schuster ist ein wahres Schmuckstück. Kristin Baden-Walther (rechts) kümmerte sich persönlich um den Transport.
Die große Pyramide von Inge Schuster ist ein wahres Schmuckstück. Kristin Baden-Walther (rechts) kümmerte sich persönlich um den Transport. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Annaberg
Januar-Ausstellung im Erzgebirge zeigt echte Rarität – Zuvor war sie auf dem Sperrmüll gelandet
Von Katja Lippmann-Wagner
Die Januar-Ausstellung im Erzhammer zeigt echte Raritäten aus längst vergangenen Zeiten. Zu sehen ist auch eine Büste aus der Werkstatt des Schnitzmeisters Paul Schneiders, die zuvor auf dem Sperrmüll gelandet war.

Die Geschichte klingt unglaublich: 1932 gab Felix Thallwitz, verantwortlicher Redakteur des Annaberger Wochenblatts, eine Büste von sich in Auftrag. Schnitzmeister Paul Schneider schuf ein Werk, das sicherlich seinesgleichen sucht. Dass Thallwitz wunderbar getroffen wurde, zeigt ein Fotovergleich.
