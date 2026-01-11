Januar-Ausstellung im Erzgebirge zeigt echte Rarität – Zuvor war sie auf dem Sperrmüll gelandet

Die Januar-Ausstellung im Erzhammer zeigt echte Raritäten aus längst vergangenen Zeiten. Zu sehen ist auch eine Büste aus der Werkstatt des Schnitzmeisters Paul Schneiders, die zuvor auf dem Sperrmüll gelandet war.

Die Geschichte klingt unglaublich: 1932 gab Felix Thallwitz, verantwortlicher Redakteur des Annaberger Wochenblatts, eine Büste von sich in Auftrag. Schnitzmeister Paul Schneider schuf ein Werk, das sicherlich seinesgleichen sucht. Dass Thallwitz wunderbar getroffen wurde, zeigt ein Fotovergleich. Die Geschichte klingt unglaublich: 1932 gab Felix Thallwitz, verantwortlicher Redakteur des Annaberger Wochenblatts, eine Büste von sich in Auftrag. Schnitzmeister Paul Schneider schuf ein Werk, das sicherlich seinesgleichen sucht. Dass Thallwitz wunderbar getroffen wurde, zeigt ein Fotovergleich.