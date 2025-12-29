Jobmesse zwischen den Feiertagen – Wie im Erzgebirge um Fachkräfte geworben wird

Weil viele Pendler und Weggezogene rund um Weihnachten Urlaub im Erzgebirge machen, bietet die Wirtschaftsförderung genau in diesen Tagen eine Jobmesse an. Die findet längst ein breites Publikum.

Für Annett Trifan sind Messen, wie die Karriere- und Jobmesse, die am Montag im Gründer- und Dienstleistungszentrum (GDZ) in Annaberg-Buchholz stattgefunden hat, Neuland. Aber sie sieht solche Veranstaltungen auch als eine große Chance an, wie sie selbst sagt. Die 58-Jährige gehörte zu den rund 500 Besuchern, die die Zwischentage genutzt...