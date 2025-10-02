Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Winter und die Gäste der Jubiläumsfeier können kommen. Eckhard Gahler, der mit seinem Bruder Holm das Familienunternehmen führt, im Stammhaus an der Karlsbader Straße.
Der Winter und die Gäste der Jubiläumsfeier können kommen. Eckhard Gahler, der mit seinem Bruder Holm das Familienunternehmen führt, im Stammhaus an der Karlsbader Straße. Bild: Ronny Küttner
Der Winter und die Gäste der Jubiläumsfeier können kommen. Eckhard Gahler, der mit seinem Bruder Holm das Familienunternehmen führt, im Stammhaus an der Karlsbader Straße.
Der Winter und die Gäste der Jubiläumsfeier können kommen. Eckhard Gahler, der mit seinem Bruder Holm das Familienunternehmen führt, im Stammhaus an der Karlsbader Straße. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Jubiläum im Erzgebirge: Oberwiesenthaler Familie schreibt Geschichte
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor 70 Jahren sind am Fichtelberg zwei Firmen entstanden. Sie arbeiten in verschiedenen Branchen und gehören doch zusammen. Der Gründer war auch als Sportler erfolgreich. Am Wochenende wird gefeiert.

Heinz Gahler hat Geschichte geschrieben – in mehrfacher Hinsicht: In den 1950er-Jahren gehörte er zu den erfolgreichen Oberwiesenthaler Skirennläufern, die international für Aufsehen sorgten. Parallel dazu entwickelte sich der gelernte Stellmacher zum weithin anerkannten Experten für Skireparaturen. Und er gründete 1955 – und damit vor 70...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.09.2025
2 min.
Neue Spielplätze am Fichtelberg – Zwischen Abenteuer und Bergbaugeschichte
Unterhalb der Schanzen entsteht in Oberwiesenthal gerade die Spielanlage „Glück auf“.
Mehr Abwechslung das ganz Jahr über – das soll in Oberwiesenthal sowohl Einheimischen als auch Gästen geboten werden. Für Kinder tut sich da gerade einiges.
Kjell Riedel
29.09.2025
4 min.
„Das wird einen Shitstorm auslösen“ – Größter Parkplatz am Fichtelberg bald teurer und kameraüberwacht
Der Parkplatz an der Skiarena ist der größte am Fichtelberg. Im Winter bietet er zum Beispiel Skilangläufern den Einstieg ins Loipennetz rund um Ostdeutschlands höchsten Gipfel.
Die Stadt Oberwiesenthal will den P12 an der Skiarena ab nächsten Winter privat betreiben lassen. Für die Kommune hat das gleich mehrere Vorteile. Was auf die Autofahrer zukommt.
Kjell Riedel
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
Mehr Artikel