  • Jubiläumsschau im Erzgebirge: Leihgeber von einzigartigen Exponaten und persönlichen Schätzen gesucht

Zu den gesuchten Leihgaben gehören auch Buckelbergwerke.
Zu den gesuchten Leihgaben gehören auch Buckelbergwerke. Bild: Lothar Müller/Archiv
Zu den gesuchten Leihgaben gehören auch Buckelbergwerke.
Bild: Lothar Müller/Archiv
Annaberg
Jubiläumsschau im Erzgebirge: Leihgeber von einzigartigen Exponaten und persönlichen Schätzen gesucht
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Januarausstellung im Erzhammer in Annaberg-Buchholz feiert 30. Jubiläum. Tausende Besucher erwartet ein Fest der erzgebirgischen Kultur, für das noch seltene Sammlerstücke gesucht werden.

Die nächste Januarausstellung im Kulturzentrum Erzhammer soll eine ganz besondere Schau werden. Denn die Ausstellung, die seit drei Jahrzehnten jährlich Tausende Besucher nach Annaberg-Buchholz lockt, feiert Jubiläum. Die 30. Januarausstellung vom 10. Januar bis zum 1. Februar trägt den Titel „30 Jahre – 30 Welten“. Wie die...
