Junger Radfahrer stößt in Crottendorf mit Pkw zusammen

Ein 13-jähriger Junge war am Donnerstagvormittag gegen 9.30 Uhr mit seinem Fahrrad des Herstellers Moongoose auf dem Fuß- und Fahrradweg in der Annaberger Straße in Crottendorf unterwegs. Dabei kollidierte der 13-Jährige aus noch ungeklärter Ursache mit einem in der Schillerstraße in Richtung Annaberger Straße fahrenden VW, der die Vorfahrt...