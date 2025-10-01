Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Johanna Fiedler und Griffin Weiß sind Theaternachwuchs im Spielclub „Backstage“.
Johanna Fiedler und Griffin Weiß sind Theaternachwuchs im Spielclub „Backstage“. Bild: Sebastian Paul
Annaberg
Junges Theater im Erzgebirge: Spielclub zeigt deutschsprachige Erstaufführung
Redakteur
Von Antje Flath
„Unter der Milchstraße“ heißt die neue Inszenierung des Nachwuchses aus dem Eduard-von-Winterstein-Theater. Dabei geht es einmal mehr ums Erwachsenwerden.

Mit „Rattenkinder“ hat der Theaternachwuchs des Eduard-von-Winterstein-Theaters aus dem Spielclub „Backstage“ im vorigen Jahr seine bisher eindrücklichste Inszenierung gezeigt. Seit 2016 am Start – unter dem jetzigen Namen seit 2022 – hatten die jungen Akteure gemeinsam mit Dramaturgin und Theaterpädagogin Asia Schreiter zuvor...
