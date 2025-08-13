Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Der Kammweg bietet viel Natur und wunderbare Aussichten.
Der Kammweg bietet viel Natur und wunderbare Aussichten. Bild: Wieland Josch/Archiv
Annaberg
Kammweg Erzgebirge-Vogtland landet unter Deutschlands schönsten Wanderwegen
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Kammweg Erzgebirge-Vogtland landete unter den Spitzenreitern bei einer Wahl der schönsten Wanderstrecken. Eine weitere sächsische Route siegte.

.Der Kammweg Erzgebirge-Vogtland hat bei der Wahl zu „Deutschlands schönstem Wanderweg“ den dritten Platz in der Kategorie „Mehrtagestouren“ erreicht. Das hat der Tourismusverband Erzgebirge mitgeteilt. Damit reiht sich der rund 287 Kilometer lange Fernwanderweg in die Spitzengruppe der beliebtesten Routen ein.
