Kammweg Erzgebirge-Vogtland landet unter Deutschlands schönsten Wanderwegen

Annaberg
Der Kammweg Erzgebirge-Vogtland landete unter den Spitzenreitern bei einer Wahl der schönsten Wanderstrecken. Eine weitere sächsische Route siegte.
.Der Kammweg Erzgebirge-Vogtland hat bei der Wahl zu „Deutschlands schönstem Wanderweg“ den dritten Platz in der Kategorie „Mehrtagestouren“ erreicht. Das hat der Tourismusverband Erzgebirge mitgeteilt. Damit reiht sich der rund 287 Kilometer lange Fernwanderweg in die Spitzengruppe der beliebtesten Routen ein.
