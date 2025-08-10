Kann das Märchenfilmfestival im Erzgebirge zum Sprungbrett für den Traumjob werden?

Eine junge Sächsin wird im August einer von 29 Walking Acts beim Märchenfilmfestival Fabulix sein – diese freiwilligen Helfer verzaubern in Annaberg Besucher wie Gastgeber. Jasmins Geschichte ist eine besondere.

Jasmin Großmann braucht eine gute Fee. Aber nicht fürs Ballkleid, denn die näht die 23-Jährige selbst – zum Beispiel Aschenbrödels berühmtes silberglitzerndes Ballkleid mit dem rosa Umhang samt langer Schleppe. Es wäre nur ein Stups der Fee nötig, damit sich der größte Traum der jungen Frau erfüllt. Vielleicht bei Fabulix?