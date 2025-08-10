Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Jasmin Großmann aus Radebeul, gelernte Augenoptikerin, möchte in die Kostümbranche wechseln. Sie mag besonders die Prinzessinnen, die selbst für sich einstehen. Das tut sie auch.
Jasmin Großmann aus Radebeul, gelernte Augenoptikerin, möchte in die Kostümbranche wechseln. Sie mag besonders die Prinzessinnen, die selbst für sich einstehen. Das tut sie auch. Bild: Clara Barchmann
Annaberg
Kann das Märchenfilmfestival im Erzgebirge zum Sprungbrett für den Traumjob werden?
Redakteur
Von Katrin Kablau
Eine junge Sächsin wird im August einer von 29 Walking Acts beim Märchenfilmfestival Fabulix sein – diese freiwilligen Helfer verzaubern in Annaberg Besucher wie Gastgeber. Jasmins Geschichte ist eine besondere.

Jasmin Großmann braucht eine gute Fee. Aber nicht fürs Ballkleid, denn die näht die 23-Jährige selbst – zum Beispiel Aschenbrödels berühmtes silberglitzerndes Ballkleid mit dem rosa Umhang samt langer Schleppe. Es wäre nur ein Stups der Fee nötig, damit sich der größte Traum der jungen Frau erfüllt. Vielleicht bei Fabulix?
