Karriere bei der Bundespolizei? Zentrum für Berufsberatung in Annaberg-Buchholz informiert

Annaberg
Berater der Bundespolizei geben Auskunft. Über welche Behörde noch etwas zu erfahren ist.
Das Berufsinformationszentrum Annaberg-Buchholz informiert am Dienstag, 6. Januar, über Berufschancen bei der Bundespolizei und dem Hauptzollamt. Die Veranstaltung findet an der Paulus-Jenisius-Straße 43 statt. Beginn ist für das Thema Bundespolizei 16 Uhr, für das Hauptzollamt 17 Uhr. Das Angebot richtet sich an alle, die sich für Berufe im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.