Karriere bei der Bundespolizei? Zentrum für Berufsberatung in Annaberg-Buchholz informiert

Berater der Bundespolizei geben Auskunft. Über welche Behörde noch etwas zu erfahren ist.

Das Berufsinformationszentrum Annaberg-Buchholz informiert am Dienstag, 6. Januar, über Berufschancen bei der Bundespolizei und dem Hauptzollamt. Die Veranstaltung findet an der Paulus-Jenisius-Straße 43 statt. Beginn ist für das Thema Bundespolizei 16 Uhr, für das Hauptzollamt 17 Uhr. Das Angebot richtet sich an alle, die sich für Berufe im...