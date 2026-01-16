MENÜ
  „Kein Bürgermeister macht gerne einen Kindergarten zu": Galgenfrist für Kita im Erzgebirge

Im Sportcenter in Jöhstadt blieb zur Ratssitzung am Donnerstagabend fast kein Zuschauerplatz frei.
Im Sportcenter in Jöhstadt blieb zur Ratssitzung am Donnerstagabend fast kein Zuschauerplatz frei. Bild: Kjell Riedel
Die Kita „Bergstadtknirpse“ ist an der Äußeren Bahnhofstraße in Jöhstadt zu finden.
Die Kita „Bergstadtknirpse“ ist an der Äußeren Bahnhofstraße in Jöhstadt zu finden. Bild: Ronny Küttner
Haus und Gelände der Jöhstädter Kita bieten Platz für rund 40 Kinder.
Haus und Gelände der Jöhstädter Kita bieten Platz für rund 40 Kinder. Bild: Ronny Küttner
Im vorigen Mai wurde unter anderem mit einem kleinen Festumzug das 60-jährige Bestehen der Jöhstädter Kindertagesstätte gefeiert. Nun steht sie vor dem Aus.
Im vorigen Mai wurde unter anderem mit einem kleinen Festumzug das 60-jährige Bestehen der Jöhstädter Kindertagesstätte gefeiert. Nun steht sie vor dem Aus. Bild: Janin Bräuer/Archiv
Anne Baldschun ist Leiterin der Kita „Bergstadtknirpse“ in Jöhstadt.
Anne Baldschun ist Leiterin der Kita „Bergstadtknirpse“ in Jöhstadt. Bild: Ronny Küttner
„Kein Bürgermeister macht gerne einen Kindergarten zu“: Galgenfrist für Kita im Erzgebirge
Von Kjell Riedel
Jöhstadt steckt in einer tiefen Finanzkrise und muss dringend sparen. Deshalb, aber auch aufgrund fehlenden Nachwuchses, steht nun eine Kindertagesstätte vor dem Aus. Doch noch sträubt sich der Stadtrat.

Der Jöhstädter Stadtrat sollte am Donnerstagabend eigentlich das Aus für die Kindertagesstätte „Bergstadtknirpse“ in Jöhstadt beschließen. Im fast voll besetzten Sportcenter wurde das abgewendet.
