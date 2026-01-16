„Kein Bürgermeister macht gerne einen Kindergarten zu“: Galgenfrist für Kita im Erzgebirge

Jöhstadt steckt in einer tiefen Finanzkrise und muss dringend sparen. Deshalb, aber auch aufgrund fehlenden Nachwuchses, steht nun eine Kindertagesstätte vor dem Aus. Doch noch sträubt sich der Stadtrat.

Der Jöhstädter Stadtrat sollte am Donnerstagabend eigentlich das Aus für die Kindertagesstätte „Bergstadtknirpse" in Jöhstadt beschließen. Im fast voll besetzten Sportcenter wurde das abgewendet.