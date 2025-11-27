Keinen Bock auf Weihnachtsmarkt: Was sonst noch los ist im Erzgebirge

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
„Geschnitzte Wunder“ heißt eine Sonderausstellung im Schloss Schwarzenberg, die dem Bermsgrüner Schnitzmeister Harry Schmidt gewidmet ist.
„Geschnitzte Wunder“ heißt eine Sonderausstellung im Schloss Schwarzenberg, die dem Bermsgrüner Schnitzmeister Harry Schmidt gewidmet ist. Bild: Wolfgang Schmidt
Harry Schmidt war der Meister der Miniaturen: Hier zu sehen Bergleute, die aus Streichhölzern geschnitzt sind.
Harry Schmidt war der Meister der Miniaturen: Hier zu sehen Bergleute, die aus Streichhölzern geschnitzt sind. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Kleinneuschönberg: „Bass im Juz“ geht in die nächste Runde.
Kleinneuschönberg: „Bass im Juz“ geht in die nächste Runde. Bild: DisobeyArt/stock.adobe.com
Der Handglockenchor Gera spielt am Sonntag in der Albernauer Kirche.
Der Handglockenchor Gera spielt am Sonntag in der Albernauer Kirche. Bild: Martin Hesse
Gebrauchte Wintersportausrüstung gibt es am Sonnabend auf dem Skibasar in Ehrenfriedersdorf.
Gebrauchte Wintersportausrüstung gibt es am Sonnabend auf dem Skibasar in Ehrenfriedersdorf. Bild: Ronny Küttner/Archiv
„Geschnitzte Wunder“ heißt eine Sonderausstellung im Schloss Schwarzenberg, die dem Bermsgrüner Schnitzmeister Harry Schmidt gewidmet ist.
„Geschnitzte Wunder“ heißt eine Sonderausstellung im Schloss Schwarzenberg, die dem Bermsgrüner Schnitzmeister Harry Schmidt gewidmet ist. Bild: Wolfgang Schmidt
Harry Schmidt war der Meister der Miniaturen: Hier zu sehen Bergleute, die aus Streichhölzern geschnitzt sind.
Harry Schmidt war der Meister der Miniaturen: Hier zu sehen Bergleute, die aus Streichhölzern geschnitzt sind. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Kleinneuschönberg: „Bass im Juz“ geht in die nächste Runde.
Kleinneuschönberg: „Bass im Juz“ geht in die nächste Runde. Bild: DisobeyArt/stock.adobe.com
Der Handglockenchor Gera spielt am Sonntag in der Albernauer Kirche.
Der Handglockenchor Gera spielt am Sonntag in der Albernauer Kirche. Bild: Martin Hesse
Gebrauchte Wintersportausrüstung gibt es am Sonnabend auf dem Skibasar in Ehrenfriedersdorf.
Gebrauchte Wintersportausrüstung gibt es am Sonnabend auf dem Skibasar in Ehrenfriedersdorf. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Annaberg
Keinen Bock auf Weihnachtsmarkt: Was sonst noch los ist im Erzgebirge
Von unseren Reporterinnen und Reportern
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Pyramidenanschieben und Weihnachtsmärkte: Vielerorts im Erzgebirge wird am Wochenende mit Events die Adventszeit eingeläutet. Doch auch abseits des Trubels hat der Veranstaltungskalender einiges zu bieten. „Freie Presse“ gibt fünf Tipps.

Am Wochenende wird es viele Menschen auf die ersten Weihnachtsmärkte im Erzgebirge ziehen. Wer darauf keine Lust hat, für den hat „Freie Presse“ fünf Veranstaltungstipps.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:13 Uhr
2 min.
Fahrplanwechsel bringt neue Linien und Zeiten im Nahverkehr
Wegen bundesweiter Änderungen im Bahnverkehr passt der MDV Mitte Dezember viele Verbindungen an. (Archivbild)
Neue Linienführungen, angepasste Abfahrtszeiten und Änderungen bei Bus und Bahn: Der Fahrplanwechsel bringt zahlreiche Neuerungen für Fahrgäste im Mitteldeutschen Verkehrsverbund.
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
12:15 Uhr
4 min.
Augustusburger Ehrenamtler in Freiberg gewürdigt
Der Landkreis Mittelsachsen richtete den Empfang des Ehrenamtes unter dem Motto „Gemeinsam mit Herz für Kultur“ im Freiberger Tivoli aus.
Rund 250 Ehrenamtliche folgten der Einladung des Landkreises Mittelsachsen ins Freiberger Tivoli. Auch Augustusburger waren dabei und zeigten, wie vielfältig Kulturarbeit in den Orten gelebt wird.
Claudia Dohle
25.11.2025
3 min.
Spitzentipps im Erzgebirge für Spitzenkünstler: Warum Klöpplerinnen echte Netzwerkerinnen sind
Workshop in der Volkskunstschule Schwarzenberg.
Die Klöppelurlaube im Erzgebirge sind genauso gefragt wie die Workshops für Fortgeschrittene. Zudem entsteht ein Netzwerk ohne sichtbare Fäden.
Beate Kindt-Matuschek
27.11.2025
4 min.
Weihnachtsmarkt-Geheimtipps im Erzgebirge: Sechs Ausflugsziele im Advent
 7 Bilder
Lutz Brenner ist mit der HUS-Likörherstellung in Schlettau bei Weihnachten in den Höfen dabei.
Die großen Weihnachtsmärkte wie Annaberg und Schwarzenberg locken jedes Jahr Tausende Besucher an. Doch es gibt auch andere, die ein besonderes Erlebnis versprechen.
unseren Reporterinnen und Reportern
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
Mehr Artikel