Kinder erobern Spielplatz im Erzgebirge zurück

Das Gelände in der Nähe der Elterleiner Kita war jahrzehntelang sehr beliebt. Doch mit der Zeit kam der Verfall. Warum es nun Grund zur Freude gibt.

Hochbetrieb hat am Montagnachmittag an der Hohlen Gasse in Elterlein geherrscht. Nach einer Neugestaltung ist der öffentliche Spielplatz nahe der Kindertagesstätte eingeweiht worden. Der Förderverein „Frohe Kinder“ und die Stadt hatten sich um eine Erneuerung bemüht, nachdem unter anderem das große Spielgerät so marode geworden war, dass...