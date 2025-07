Kinderbetreuung im Erzgebirge: Crottendorf hält Elternbeiträge erneut stabil

Ein Krippenplatz in Crottendorf kostet Eltern weiter unter 300 Euro monatlich. Warum auch die anderen Beiträge zum zweiten Mal in Folge nicht erhöht werden.

Gute Nachrichten für Eltern in Crottendorf: Die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in kommunalen Einrichtungen bleiben stabil. Das hat der Gemeinderat kürzlich entschieden. Damit greift das zweite Jahr in Folge keine Erhöhung.