Kirche im Erzgebirge: Wie eine „Sperrgusch“ zu einstigem SED-Vermögen kommt

Am Sonntag wird in Mildenau gefeiert. Mit einem großen Festgottesdienst kehrt die Kirchgemeinde nach mehr als 14 Monaten Wanderschaft in ihre Kirche zurück. Doch die ist nicht mehr ganz die alte.

Vor fast genau einem Jahr hat Pfarrer Cornelius Voigt seine neue Stelle in der Kirchgemeinde Mildenau angetreten – unter ungewöhnlichen Bedingungen. Denn „de Sperrgusch", wie die Mildenauer ihre Kirche auch liebevoll nennen, war zu diesem Zeitpunkt eine große Baustelle. Trotzdem war es für ihn „ein bisschen wie nach Hause kommen".