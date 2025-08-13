Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Präriehunde gehören zu den Lieblingen der Besucher des Thumer Tiergeheges.
Die Präriehunde gehören zu den Lieblingen der Besucher des Thumer Tiergeheges. Bild: Sebastian Paul
Annaberg
Kleiner Tierpark im Erzgebirge wird weiter aufgewertet
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Klein, aber fein – so sehen viele Besucher das Thumer Tiergehege. Seit dem Start der Umgestaltung 2021 ist schon eine Menge passiert. Was noch geplant ist.

Die Stadt Thum investiert weiter in ihr Tiergehege. Nachdem es in dem beliebten kleinen Tiergarten direkt neben dem Rathaus in den vergangenen Jahren bereits eine größere Umgestaltung gegeben hat, werden die nächsten Schritte vorbereitet.
