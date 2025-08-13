Kleiner Tierpark im Erzgebirge wird weiter aufgewertet

Klein, aber fein – so sehen viele Besucher das Thumer Tiergehege. Seit dem Start der Umgestaltung 2021 ist schon eine Menge passiert. Was noch geplant ist.

Die Stadt Thum investiert weiter in ihr Tiergehege. Nachdem es in dem beliebten kleinen Tiergarten direkt neben dem Rathaus in den vergangenen Jahren bereits eine größere Umgestaltung gegeben hat, werden die nächsten Schritte vorbereitet.