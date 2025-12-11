Klinikchef im Erzgebirge: „Es wird uns nicht gelingen, das MVZ auf eine schwarze Null zu bringen“

Trotz eines voraussichtlichen Minus’ von 800.000 Euro in der Bilanz bekennt sich der Kreistag klar zur Fortführung des MVZ Erzgebirgsklinikum. Was ist der Grund für diese politische Entscheidung?

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, da berichtete Marcel Koch den Kreisräten über die finanziell prekäre Situation im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ). Am Mittwochabend tat das der Geschäftsführer des Erzgebirgsklinikums erneut und analysierte damit den angeschlagenen Patienten – das deutsche Gesundheitssystem.