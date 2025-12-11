MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Klinikchef im Erzgebirge: „Es wird uns nicht gelingen, das MVZ auf eine schwarze Null zu bringen“

Marcel Koch ist nicht nur Geschäftsführer des Erzgebirgsklinikums, sondern auch alleiniger Geschäftsführer des MVZ. Am Mittwoch sprach er vor den Kreisräten über das MVZ.
Marcel Koch ist nicht nur Geschäftsführer des Erzgebirgsklinikums, sondern auch alleiniger Geschäftsführer des MVZ. Am Mittwoch sprach er vor den Kreisräten über das MVZ. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Das MVZ Erzgebirgsklinikum betreibt aktuell Versorgungszentren in Annaberg und Stollberg mit 25,25 Vertragsarztsitzen.
Das MVZ Erzgebirgsklinikum betreibt aktuell Versorgungszentren in Annaberg und Stollberg mit 25,25 Vertragsarztsitzen. Bild: Ronny Küttner
Auszubildende aus dem bayerischen Partnerlandkreis Anbach gehörten am Mittwoch zu den Zuhörern der Kreistagssitzung.
Auszubildende aus dem bayerischen Partnerlandkreis Anbach gehörten am Mittwoch zu den Zuhörern der Kreistagssitzung. Bild: Katrin Kablau
Marcel Koch ist nicht nur Geschäftsführer des Erzgebirgsklinikums, sondern auch alleiniger Geschäftsführer des MVZ. Am Mittwoch sprach er vor den Kreisräten über das MVZ.
Marcel Koch ist nicht nur Geschäftsführer des Erzgebirgsklinikums, sondern auch alleiniger Geschäftsführer des MVZ. Am Mittwoch sprach er vor den Kreisräten über das MVZ. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Das MVZ Erzgebirgsklinikum betreibt aktuell Versorgungszentren in Annaberg und Stollberg mit 25,25 Vertragsarztsitzen.
Das MVZ Erzgebirgsklinikum betreibt aktuell Versorgungszentren in Annaberg und Stollberg mit 25,25 Vertragsarztsitzen. Bild: Ronny Küttner
Auszubildende aus dem bayerischen Partnerlandkreis Anbach gehörten am Mittwoch zu den Zuhörern der Kreistagssitzung.
Auszubildende aus dem bayerischen Partnerlandkreis Anbach gehörten am Mittwoch zu den Zuhörern der Kreistagssitzung. Bild: Katrin Kablau
Annaberg
Klinikchef im Erzgebirge: „Es wird uns nicht gelingen, das MVZ auf eine schwarze Null zu bringen“
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Trotz eines voraussichtlichen Minus’ von 800.000 Euro in der Bilanz bekennt sich der Kreistag klar zur Fortführung des MVZ Erzgebirgsklinikum. Was ist der Grund für diese politische Entscheidung?

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, da berichtete Marcel Koch den Kreisräten über die finanziell prekäre Situation im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ). Am Mittwochabend tat das der Geschäftsführer des Erzgebirgsklinikums erneut und analysierte damit den angeschlagenen Patienten – das deutsche Gesundheitssystem.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
07:18 Uhr
2 min.
Selbstgemachter Döner von Bruno Erfurt
Tiktok-Trend: Selbst gemachter Döner.
Für viele ist Döner nur ein Fastfood, das man auf der Straße essen kann. Doch was ist, wenn man eine gesündere und genauso leckere Alternative zu Hause zaubern kann? Diese Variante geht ganz einfach im Backofen und ist innerhalb von wenigen Minuten mit wenigen Handgriffen gemacht
Bruno Erfurt
16:30 Uhr
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
07:00 Uhr
2 min.
Schokoladenpfeffer gibt Dessert und Wild eine Kakaonote
Schokoladenpfeffer zählt zu den Lang- oder Stangenpfeffern.
Haben Sie schon einmal etwas von Schokoladenpfeffer gehört? Bereits das Wort lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Wie das Gewürz aussieht, wo es herkommt - und wie Sie es einsetzen können.
24.10.2025
3 min.
Erzgebirgsklinikum kündigt Chefarzt fristlos
Im Haus Annaberg des Erzgebirgsklinikums befindet sich die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe.
Auslöser der Entlassung sind nach Angaben des Geschäftsführers massive Vorwürfe gegen den Mediziner. Wie es nun in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz weitergeht.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
12:30 Uhr
3 min.
Coca-Cola-Truck auf dem Freiberger Schloßplatz: So ist der Plan
Coca-Cola Trucks 2023 in der Nähe von München.
Demos, Maifeuer, Pumptrack, Bergparade - der Schloßplatz hat schon viel erlebt. Am Dienstag hält dort der Weihnachtstruck. Parken, Toiletten und Verpflegung: Das erwartet Gäste, Anwohner und Händler.
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel