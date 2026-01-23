Klinikum lockt dritten Chefarzt ins Erzgebirge

Binnen eines Vierteljahres hat das Erzgebirgsklinikum für den Standort Annaberg den dritten Chefarzt neu verpflichten können. Wo kommt der Neue eigentlich her?

Nach neuen Chefärzten in der Notaufnahme und in der Klinik für Gynäkologie sowie einem Spezialisten für die neue Praxis für Dermatologie hat das Erzgebirgsklinikum für den Standort Annaberg einen weiteren Mediziner verpflichten können. Dr. Vitalii Khromov, Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie, übernahm die Position des...