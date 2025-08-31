Königswalder Hof-Trödel – was Erzgebirger kaufen

Annaberg
Vom Räuchermännchen bis zum Federballschläger: In Königswalde wird quer durch den Ort getrödelt. Was mögen die Erzgebirger besonders? Und: Warum ist Kaufen und Verkaufen nicht immer am wichtigsten?
In Königswalde herrscht am Sonntagmorgen reger Betrieb. Es ist der Königswalder Hof-Trödel und die Königswalder haben – über den ganzen Ort verteilt – auf ihren eigenen Grundstücken Stände aufgebaut. Zu kaufen gibt es allerhand, vom Räuchermännchen über Federballschläger bis hin zu einem Einhorn-Badetier.
