„Komm, mor zischn arscht mol enn“: Stadt im Erzgebirge entwirft eigene Bierdeckel

Annaberg
Mit einer originellen Idee mit erzgebirgischem Charme will die Stadt Annaberg-Buchholz die Werbetrommel rühren. Zu der Kampagne mit Blick auf das internationale Märchenfilmfestival Fabulix gehört aber noch mehr.
„Komm, mor zischn arscht mol enn“, steht auf einem der Untersetzer. Auf einem anderen: „Du bist ahgeputzt wie e Tannebaam.“ Die Stadt Annaberg-Buchholz hat eigene Bierdeckel mit Mundartsprüchen entworfen, die für Werbezwecke eingesetzt werden sollen. Am Donnerstag wurden sie öffentlich vorgestellt und an städtische Gastronomen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.