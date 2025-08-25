Kommentar zu Fabulix: Es ist nicht die Besucherzahl, die die Bedeutung dieses Festivals ausmacht

Die Freude über den neuen Besucherrekord beim Internationalen Märchenfilmfestival ist groß bei den Gastgebern. Doch die Strahlkraft dieser fünf Tage lässt sich nicht in Zahlen verdeutlichen.

Das 4. Internationale Märchenfilmfestival Fabulix in Annaberg-Buchholz ist am Sonntagabend mit einem neuen Besucherrekord zu Ende gegangen. Darüber freuen sich die Organisatoren und die 148 unermüdlichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Es ist ihrer aller Herzblut, dass sie in dieses Festival stecken und es so zu etwas Einzigartigem...