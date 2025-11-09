Komplett ausverkauft: Erster Erzgebirgskrimi auf der Bühne feiert Premiere

Mit einer zweieinhalbstündigen Kriminalkomödie haben die Schauspieler des Dramatischen Vereins Thum jetzt Premiere gefeiert. Nach dem Stück hieß es von Besuchern: „So gelacht haben wir schon lang nicht mehr.“

Als der große rote Vorhang die Sicht auf die Bühne im Thumer Volkshaus freigab, saßen René Dippmann und Joachim Metzler schon längst in der Regie, hoch über den Köpfen der rund 400 Besucher im Saal. Die beiden Männer sorgen dafür, dass für die sechs Vorstellungen, die der Dramatische Verein Thum jährlich im November auf die Bühne... Als der große rote Vorhang die Sicht auf die Bühne im Thumer Volkshaus freigab, saßen René Dippmann und Joachim Metzler schon längst in der Regie, hoch über den Köpfen der rund 400 Besucher im Saal. Die beiden Männer sorgen dafür, dass für die sechs Vorstellungen, die der Dramatische Verein Thum jährlich im November auf die Bühne...