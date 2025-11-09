Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine Schlüsselszene beim diesjährigen Theaterstück des Dramatischen Vereins Thum: der Moment, als der totgeglaubte Bankdirektor durch die Tür tritt.
Eine Schlüsselszene beim diesjährigen Theaterstück des Dramatischen Vereins Thum: der Moment, als der totgeglaubte Bankdirektor durch die Tür tritt. Bild: Robby Schubert
Eine Schlüsselszene beim diesjährigen Theaterstück des Dramatischen Vereins Thum: der Moment, als der totgeglaubte Bankdirektor durch die Tür tritt.
Eine Schlüsselszene beim diesjährigen Theaterstück des Dramatischen Vereins Thum: der Moment, als der totgeglaubte Bankdirektor durch die Tür tritt. Bild: Robby Schubert
Annaberg
Komplett ausverkauft: Erster Erzgebirgskrimi auf der Bühne feiert Premiere
Von Robby Schubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einer zweieinhalbstündigen Kriminalkomödie haben die Schauspieler des Dramatischen Vereins Thum jetzt Premiere gefeiert. Nach dem Stück hieß es von Besuchern: „So gelacht haben wir schon lang nicht mehr.“

Als der große rote Vorhang die Sicht auf die Bühne im Thumer Volkshaus freigab, saßen René Dippmann und Joachim Metzler schon längst in der Regie, hoch über den Köpfen der rund 400 Besucher im Saal. Die beiden Männer sorgen dafür, dass für die sechs Vorstellungen, die der Dramatische Verein Thum jährlich im November auf die Bühne...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
3 min.
Neuer Plauener Eventkoch zieht in ehemalige Schlosserei-Werkhalle
Eventkoch Thomas Krause bringt die Werbung für sein Unternehmen an der Halle einer ehemaligen Schlosserei an der Poeppingstraße an.
Schon im Vorjahr wollte Gastronom und TV-Koch Thomas Krause im Stadtteil Chrieschwitz investieren. Doch die ursprünglichen Pläne scheiterten. Jetzt gibt es eine Alternativlösung.
Swen Uhlig
14.10.2025
2 min.
Ehrenamtliche im Erzgebirge freuen sich über Spenden
Die Allianzkirchgemeinden haben Spenden an zwei Thumer Vereine übergeben.
Die Allianzgemeinden aus Thum und Jahnsbach haben eine intensive Evangelisationswoche absolviert. Dabei sollte auch für die Menschen in der Stadt etwas getan werden.
Thomas Lesch
24.10.2025
4 min.
Ein Erzgebirgskrimi auf der Bühne? Theaterverein im Erzgebirge feiert 150. Jubiläum
Für das neue zweistündige Stück des Dramatischen Vereins Thum wird aktuell geprobt.
Mit einer Kriminalkomödie begeht der Dramatische Verein Thum sein 150-jähriges Bestehen. Doch eigentlich ist der Verein erst 27 Jahre alt. Wie passt das zusammen?
Robby Schubert
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
11.11.2025
4 min.
Tschüss, du treuer W 50: Geliehenes DDR-Feuerwehr-Vehikel aus dem Erzgebirge geht in Rente
Der W 50 von Jürgen Findeklee war als Leihgabe für die Freiwillige Feuerwehr in Burkhardtsdorf seit 2007 im Einsatz.
Der Besitzer des DDR-Tanklöschfahrzeuges hatte seiner Gemeinde sein Vehikel viele Jahre ausgeliehen - nun nimmt er es zurück. Warum? Und gibt es eine Freundschaft zwischen Mensch und Maschine?
Jan Oechsner
Mehr Artikel