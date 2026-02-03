MENÜ
Steffen und Ellen Pfeiffer haben den Staffestab samt Hufeisen an Thomas und Cindy Neubert (v. l.) übergeben.
Steffen und Ellen Pfeiffer haben den Staffestab samt Hufeisen an Thomas und Cindy Neubert (v. l.) übergeben.
Annaberg
Konditorei im Erzgebirge erhält besondere Auszeichnung
Von Christof Heyden
Ein hölzerner Staffelstab und ein Hufeisen zieren jetzt das Geschäft der Neuberts. Denn an der Spitze der Gründungsgeschichte der Bärensteiner Handwerksbetriebe hat sich ein Wechsel vollzogen.

Mit einem kunsthandwerklich gedrechselten Holzstück samt Hufeisen im Gepäck haben Ellen und Steffen Pfeiffer der Konditorei Neubert in Bärenstein einen besonderen Besuch abgestattet. Zur Überraschung der Gastgeber überreichte der Kfz-Meister diese von ihm in Eigeninitiative präparierten Utensilien am Sonntag an Cindy und Thomas Neubert.
