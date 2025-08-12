Konditorin im Erzgebirge auf der Walz: „Die Menschen hier würden ihr letztes Hemd geben“

Sich auf das Wort verlassen und Absprachen einhalten: Das sind Werte, nach denen Wandergesellen leben. Drei von ihnen sind derzeit in Ehrenfriedersdorf zu Gast. Darunter auch Dorothea, die von der Region schwärmt.

Mit ihrer Kleidung sorgt Dorothea überall für Aufsehen. Über der Staude – einem kragenlosen weißen Hemd – trägt sie eine schwarz-weiß karierte Weste mit acht Perlmuttknöpfen. Darüber ein Jackett – ebenfalls kariert – allerdings mit nur sechs Knöpfen. Auf Brusthöhe eine Anstecknadel mit zwei goldenen Löwen. Auf dem Kopf trägt... Mit ihrer Kleidung sorgt Dorothea überall für Aufsehen. Über der Staude – einem kragenlosen weißen Hemd – trägt sie eine schwarz-weiß karierte Weste mit acht Perlmuttknöpfen. Darüber ein Jackett – ebenfalls kariert – allerdings mit nur sechs Knöpfen. Auf Brusthöhe eine Anstecknadel mit zwei goldenen Löwen. Auf dem Kopf trägt...