Konzert: De Randfichten live am Fichtelberg

Mit einer Mischung aus schwungvollen Volksweisen aus dem Erzgebirge, eigenen Liedern und Partyklassikern im typischen modernen Randfichtensound treffen sie den Nerv des Publikums - De Randfichten. Am Samstag, 5. April, gastiert die volkstümliche Musikgruppe aus Johanngeorgenstadt in Oberwiesenthal. Das Konzert im Ahorn Hotel am Fichtelberg,...