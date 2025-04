Kostenloser Autocheck im Erzgebirge

Das Autocheck-Mobil des ADAC Sachsen macht derzeit Station in Annaberg-Buchholz. Das Angebot gibt es noch bis Freitag.

Nach dem Winter das Auto checken lassen. Das ist aktuell kostenlos am Erzgebirgscenter in Annaberg-Buchholz möglich. Dort macht das Autocheck-Mobil des ADAC Sachsen Station. Auch Klaus Ullmann aus Annaberg-Buchholz nutzte am Montag das Angebot, um sein Fahrzeug von Jens Martin überprüfen zu lassen, damit er beruhigt in den Urlaub starten kann....