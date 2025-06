Kostenloser Workshop mit Loveparade-DJ im Erzgebirge

„Gut aufgelegt“ lautet das Motto eines zweitägigen DJ-Workshops mit DJ Dirk Duske im Schachtclub Ehrenfriedersdorf. Die Plätze sind begrenzt.

„Gut aufgelegt“ lautet das Motto eines zweitägigen DJ-Workshops mit DJ Dirk Duske im Schachtclub, Max-Wenzel-Straße 6 in Ehrenfriedersdorf. Am Freitag, 6. Juni, 17 bis 21 Uhr, und am Samstag, 7. Juni, 10 bis 14 Uhr, wird den Teilnehmern vermittelt, wie man mit der Technik umgehen muss, wie man Schallplatten scratcht, wie man mixt und Loops...