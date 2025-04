Kreistag im Erzgebirge schickt Hilferuf nach Dresden – Gibt es eine Reaktion?

In der Resolution fordern die Erzgebirger, dass der Freistaat zusätzliche Schulden aufnimmt, um die Landkreise zu entlasten. Damit sind sie die Ersten.

Die Resolution aus dem Kreistag des Erzgebirgskreises ist Ende vergangener Woche an die Staatsregierung sowie die Fraktionen und fraktionslosen Abgeordneten des Sächsischen Landtages versandt worden. Eine Reaktion der Staatsregierung gab es bislang nicht. So heißt es in der Antwort aus dem Landratsamt auf eine entsprechende Anfrage von „Freie...