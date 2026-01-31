Annaberg
Das Geld ist längst alle. Der Erzgebirgskreis lebt bekanntlich auf Pump, um allein nur seine Pflichtaufgaben erledigen zu können. Und es wird noch schlimmer: Es droht der finanzielle Kollaps.
138 Millionen Euro. Mit dieser Geldsumme könnte der Erzgebirgskreis den Dresdnern den Neubau der Carolabrücke bezahlen. 138 Millionen Euro kostete 2019 das als Landtag wieder aufgebaute Stadtschloss in Potsdam.
