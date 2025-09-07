Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Marcus Thierfelder hat sich auf das Zeichnen von Mineralien spezialisiert.
Marcus Thierfelder hat sich auf das Zeichnen von Mineralien spezialisiert. Bild: Robby Schubert
Marcus Thierfelder hat sich auf das Zeichnen von Mineralien spezialisiert.
Marcus Thierfelder hat sich auf das Zeichnen von Mineralien spezialisiert. Bild: Robby Schubert
Annaberg
Künstler aus dem Erzgebirge bereichert Börse mit besonderen Zeichnungen
Von Robby Schubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Detailgetreu. Sogar detailgetreuer als Fotografien seien die Edelstein-Zeichnungen von Marc Thierfelder. Das sorgte bei der Mineralienbörse am Sonntag in Thum für Aufsehen.

Bereits kurz nach 10 Uhr am Sonntagvormittag waren auf dem Parkplatz vor dem Thumer Volkshaus keine Plätze mehr frei, denn Jens Häusler aus Chemnitz lud bereits zum wiederholten Male zur Mineralienbörse in die Bergstadt. Damit lockte er wieder unzählige Edelsteinliebhaber aus allen Teilen Sachsens und Deutschlands an. Auch die 33 Händler und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.08.2025
2 min.
Märchenrätsel lädt nach Buchholz
Heiko Richter vor seiner Märchenkulisse in Buchholz.
Auch in Buchholz geht es märchenhaft zu. Auf dem Grundstück von Heiko und Simone Richter gibt es nach Fabulix noch einige Märchen zu entdecken und sogar etwas zu gewinnen.
Robby Schubert
Von Jan-Dirk Franke
2 min.
07.09.2025
2 min.
Kommentar zu Rücktritt des Betriebsratschefs: Ein Nackenschlag für den VW-Standort Zwickau
Meinung
Redakteur
Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen.
Miese Stimmung, Kostendruck: Das VW-Werk braucht jetzt eigentlich eine starke Betriebsratsspitze. Die muss nun aber erst gefunden werden – und zwar so schnell wie möglich.
Jan-Dirk Franke
08.09.2025
2 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Die Bilder vom Besuch der Ex-Kanzlerin
 11 Bilder
Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor mehr als 2000 zahlenden Gästen aus ihren Memoiren.
In der ausverkauften Chemnitzer Stadthalle hat Angela Merkel am Montag aus ihren Memoiren vorgelesen. Zuvor war sie aber noch andernorts in der Stadt unterwegs.
FP
11:07 Uhr
2 min.
Klingenthaler Herbstkammlauf startet am Sonntag zum 36. Mal
Am Sonntag startet der diesjährige Herbstkammlauf.
Ausgangspunkt und Ziel ist das Waldhotel Vogtland. Am Samstag sind aber erst mal die Wintersportler beim Sachsenpokal gefordert.
Florian Müller
11:00 Uhr
1 min.
Tierisches Abenteuerstück im Chemnitzer Fritz-Theater
Nach der Uraufführung kommt die Inszenierung nun erneut auf die Bühne. Sie soll etwas für die ganze Familie sein.
Uwe Rechtenbach
18.08.2025
5 min.
Auf den letzten Drücker: Kostüme für Fabulix selbst gemacht
Lotte, Laura und Lina (v. l.) haben sich für die „Freie Presse“ in Märchenfiguren verwandelt.
Kreativität ist gefragt, Nadel und Faden braucht man, und ein paar Stoffe beziehungsweise alte Kleider sollte man daheim haben. Dann steht einem schnellen Kostüm für das Märchenfilmfestival nichts im Wege.
Robby Schubert
Mehr Artikel