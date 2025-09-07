Künstler aus dem Erzgebirge bereichert Börse mit besonderen Zeichnungen

Detailgetreu. Sogar detailgetreuer als Fotografien seien die Edelstein-Zeichnungen von Marc Thierfelder. Das sorgte bei der Mineralienbörse am Sonntag in Thum für Aufsehen.

Bereits kurz nach 10 Uhr am Sonntagvormittag waren auf dem Parkplatz vor dem Thumer Volkshaus keine Plätze mehr frei, denn Jens Häusler aus Chemnitz lud bereits zum wiederholten Male zur Mineralienbörse in die Bergstadt. Damit lockte er wieder unzählige Edelsteinliebhaber aus allen Teilen Sachsens und Deutschlands an. Auch die 33 Händler und...