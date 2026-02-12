MENÜ
  Kultband, Zaubershow und ein Haus mit mächtig viel Bass: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los

Mellow vereint moderne Effekte und handgemachte Zauberkunst. Am Samstag gastiert der Zaubermeister in Stollberg.
Mellow vereint moderne Effekte und handgemachte Zauberkunst. Am Samstag gastiert der Zaubermeister in Stollberg. Bild: Olli Haas
Willi will’s wieder mal wissen und fragt: Und wovon träumst du? Am 15. Februar kommt er nach Schwarzenberg.
Willi will’s wieder mal wissen und fragt: Und wovon träumst du? Am 15. Februar kommt er nach Schwarzenberg. Bild: Maximilian Willer/Archiv
Begeistern regelmäßig ihr Publikum: die Firebirds. Am Freitag tritt die Showband aus Leipzig im „Volkshaus“ in Thum auf.
Begeistern regelmäßig ihr Publikum: die Firebirds. Am Freitag tritt die Showband aus Leipzig im „Volkshaus“ in Thum auf. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Die Kultband Stern Combo Meissen gastiert am Samstag im Auer Kulturhaus.
Die Kultband Stern Combo Meissen gastiert am Samstag im Auer Kulturhaus. Bild: Torsten Piontkowski/Archiv
Die Organisatoren des „Rave am Anton“-Festivals starten am Samstag eine Techno-Party im Seiffener Haus des Gastes.
Die Organisatoren des „Rave am Anton“-Festivals starten am Samstag eine Techno-Party im Seiffener Haus des Gastes. Bild: Highoflife_media/Archiv
Annaberg
Kultband, Zaubershow und ein Haus mit mächtig viel Bass: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Von unseren Redakteuren
Die erste von zwei Wochen der Winterferien ist bereits vorbei. Zur Halbzeit ist im Erzgebirge viel los. Fünf Tipps, wo sich der Besuch besonders lohnt.

Willi Weitzel live zu Gast in Schwarzenberg: Willi Weitzel, den meisten bekannt aus der Kindersendung „Willi will´s wissen“, kommt am Sonntag ins Ring-Kino nach Schwarzenberg. Dort stellt der chronisch Neugierige ab 15 Uhr allen Gästen die Frage: „Und wovon träumst Du?“ Weitzel verspricht in seiner Live-Show 90 Minuten Lachen, Staunen,...
