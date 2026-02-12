Kultband, Zaubershow und ein Haus mit mächtig viel Bass: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los

Die erste von zwei Wochen der Winterferien ist bereits vorbei. Zur Halbzeit ist im Erzgebirge viel los. Fünf Tipps, wo sich der Besuch besonders lohnt.

Willi Weitzel live zu Gast in Schwarzenberg: Willi Weitzel, den meisten bekannt aus der Kindersendung „Willi will´s wissen“, kommt am Sonntag ins Ring-Kino nach Schwarzenberg. Dort stellt der chronisch Neugierige ab 15 Uhr allen Gästen die Frage: „Und wovon träumst Du?“ Weitzel verspricht in seiner Live-Show 90 Minuten Lachen, Staunen,... Willi Weitzel live zu Gast in Schwarzenberg: Willi Weitzel, den meisten bekannt aus der Kindersendung „Willi will´s wissen“, kommt am Sonntag ins Ring-Kino nach Schwarzenberg. Dort stellt der chronisch Neugierige ab 15 Uhr allen Gästen die Frage: „Und wovon träumst Du?“ Weitzel verspricht in seiner Live-Show 90 Minuten Lachen, Staunen,...