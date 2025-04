Kulturhauptstadtjahr: Wie das Erzgebirge die Eröffnung des Kunst- und Skulpturenweges feiert

Am Wochenende werden die Kunstwerke entlang des Purple Path und ihre Umgebung zum Schauplatz von Musik, Kunst und Kultur. Das sind die Höhepunkte:

Picknick im Park, Spiel und Sport in Lugau und Gersdorf: Beide Gemeinden feiern am Samstag ihre Kunstwerke: Gersdorf die Figurengruppe Heimat Ensemble II von Jan Kummer, die an vergrößerte Kronkorken erinnert. In Lugau stehen acht Holzskulpturen des Künstler-Netzwerkes „Annaberger Impuls“. Die Eröffnungszeremonie ist für 12 Uhr im...