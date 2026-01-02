MENÜ
Mitglieder des Erwachsenenmalkurses des „Ateliers Rosa“ bei der Arbeit. Ab 5. Januar sind ihre Arbeiten in der neuen Treppenhausausstellung zu sehen. Bild: Sabine Sachs
Mitglieder des Erwachsenenmalkurses des „Ateliers Rosa“ bei der Arbeit. Ab 5. Januar sind ihre Arbeiten in der neuen Treppenhausausstellung zu sehen. Bild: Sabine Sachs
Annaberg
Kunst aus dem „Atelier Rosa“: Neue Ausstellung im Erzgebirge
Redakteur
Von Holk Dohle
Ab dem 5. Januar zeigt die Stadtbibliothek Annaberg-Buchholz die Ausstellung „Vielfältig“. Bis 27. März sind im Treppenhaus Werke aus dem Erwachsenenmalkurs des „Ateliers Rosa“ zu sehen.

Die neue Ausstellung „Vielfältig“ startet am Montag, 5. Januar in der Stadtbibliothek Annaberg-Buchholz. Bis 27. März sind Werke aus dem Erwachsenenmalkurs des „Ateliers Rosa“ zu sehen. Die Kunstwerke wurden in den vergangenen Jahren unter Anleitung von Sabine Sachs geschaffen. Die neue Treppenhausausstellung bietet einen Einblick in die...
Mehr Artikel