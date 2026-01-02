Kunst aus dem „Atelier Rosa“: Neue Ausstellung im Erzgebirge

Ab dem 5. Januar zeigt die Stadtbibliothek Annaberg-Buchholz die Ausstellung „Vielfältig“. Bis 27. März sind im Treppenhaus Werke aus dem Erwachsenenmalkurs des „Ateliers Rosa“ zu sehen.

