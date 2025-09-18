Kurhaus im Erzgebirge für 20 Millionen Euro saniert: Was Gäste der Reha-Klinik erwartet

In wenigen Tagen soll das sanierte Kurhaus auf dem Gelände der Rehabilitationsklinik in Thermalbad Wiesenbad eingeweiht werden. Ein erster Blick hinter die Kulissen.

Noch wird geputzt, geschraubt und an den Feinheiten gearbeitet. Doch in wenigen Tagen soll das sanierte Kurhaus samt neuem Anbau auf dem Gelände der Rehabilitationsklinik in Thermalbad Wiesenbad eingeweiht werden. Nach fünf Jahren Bauzeit endet eine Modernisierung für rund 20 Millionen Euro. Der Bau hatte es in sich. Noch wird geputzt, geschraubt und an den Feinheiten gearbeitet. Doch in wenigen Tagen soll das sanierte Kurhaus samt neuem Anbau auf dem Gelände der Rehabilitationsklinik in Thermalbad Wiesenbad eingeweiht werden. Nach fünf Jahren Bauzeit endet eine Modernisierung für rund 20 Millionen Euro. Der Bau hatte es in sich.