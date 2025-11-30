Kurioses im Erzgebirge: Wieso in dieser Stadt das Rumpelstilzchen den Weihnachtsmarkt eröffnet

Annaberg
Kein Pyramidenanschieben, stattdessen Märchen. In Thum wird eine alte Tradition fortgesetzt.
Obwohl Thum gleich zwei Pyramiden hat, gibt es kein traditionelles Pyramidenanschieben. Stattdessen wird der Weihnachtsmarkt in der Bergstadt, der immer am ersten Adventswochenende stattfindet, mit einem Märchenumzug eröffnet. Bereits während der DDR-Zeit gab es anlässlich des Weihnachtsmarktes solche Umzüge, die Doreen Bernt vor vier Jahren...
