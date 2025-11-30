Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Kurioses im Erzgebirge: Wieso in dieser Stadt das Rumpelstilzchen den Weihnachtsmarkt eröffnet

Sören Graubner, Kristina Konovalov und Tochter Nina verkörperten das Märchen Rumpelstilzchen.
Sören Graubner, Kristina Konovalov und Tochter Nina verkörperten das Märchen Rumpelstilzchen. Bild: Schubert
Sören Graubner, Kristina Konovalov und Tochter Nina verkörperten das Märchen Rumpelstilzchen.
Sören Graubner, Kristina Konovalov und Tochter Nina verkörperten das Märchen Rumpelstilzchen. Bild: Schubert
Annaberg
Kurioses im Erzgebirge: Wieso in dieser Stadt das Rumpelstilzchen den Weihnachtsmarkt eröffnet
Von Robby Schubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kein Pyramidenanschieben, stattdessen Märchen. In Thum wird eine alte Tradition fortgesetzt.

Obwohl Thum gleich zwei Pyramiden hat, gibt es kein traditionelles Pyramidenanschieben. Stattdessen wird der Weihnachtsmarkt in der Bergstadt, der immer am ersten Adventswochenende stattfindet, mit einem Märchenumzug eröffnet. Bereits während der DDR-Zeit gab es anlässlich des Weihnachtsmarktes solche Umzüge, die Doreen Bernt vor vier Jahren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.12.2025
4 min.
Kürzungen bei HIV treffen Frauen und Kinder besonders stark
Wird die Welt im Kampf gegen HIV und Aids um Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte zurückgeworfen? (Archivbild)
Große Fortschritte im Kampf gegen HIV drohen durch Finanzkürzungen verloren zu gehen - und damit auch die Hoffnung auf eine Aids-freie Welt. Millionen zusätzliche Infektionen drohen.
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
27.11.2025
4 min.
Weihnachtsmarkt-Geheimtipps im Erzgebirge: Sechs Ausflugsziele im Advent
 7 Bilder
Lutz Brenner ist mit der HUS-Likörherstellung in Schlettau bei Weihnachten in den Höfen dabei.
Die großen Weihnachtsmärkte wie Annaberg und Schwarzenberg locken jedes Jahr Tausende Besucher an. Doch es gibt auch andere, die ein besonderes Erlebnis versprechen.
unseren Reporterinnen und Reportern
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
26.11.2025
3 min.
„Der Stollenanschnitt zum Weihnachtsmarkt ist unsere Ladenverkostung“ – Wo gibt’s im Erzgebirge den leckersten Stollen?
Konditormeister Frank Graupner und Mario Hengst (r.) haben den Riesenstollen in den Ofen geschoben. Das zwei Meter lange Exemplar wird beim Thumer Weihnachtsmarkt angeschnitten.
Tradition: Ein Riesenstollen wird am Sonnabend auf dem Weihnachtsmarkt in Thum angeschnitten. Warum das Exemplar keine Mogelpackung ist.
Katrin Kablau
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
Mehr Artikel