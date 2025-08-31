Kurzzeitige Fahrbahneinschränkung auf wichtiger Straße im Erzgebirge

Am Montag wird es auf der Bundesstraße 101 in Annaberg-Buchholz zu Behinderungen kommen. Was Autofahrer jetzt wissen müssen.

Am Montag, 1. September, sollten sich Autofahrer in Annaberg-Buchholz auf kurze Wartezeiten einstellen. Nach Informationen der Stadtverwaltung Annaberg-Bucholz wird es auf der Bruno-Matthes-Straße, im Bereich der Fußgängerampel, zwischen 8 und 14 Uhr zu einer halbseitigen Sperrung kommen. Die Straße ist Teil der Bundesstraße 101. Die einzige... Am Montag, 1. September, sollten sich Autofahrer in Annaberg-Buchholz auf kurze Wartezeiten einstellen. Nach Informationen der Stadtverwaltung Annaberg-Bucholz wird es auf der Bruno-Matthes-Straße, im Bereich der Fußgängerampel, zwischen 8 und 14 Uhr zu einer halbseitigen Sperrung kommen. Die Straße ist Teil der Bundesstraße 101. Die einzige...