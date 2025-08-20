Kurzzeitige Sperrungen in Annaberg-Buchholz

Betroffen sind die Obere Röhrgasse und die Waldschlößchenstraße.

Zwei kurzzeitige Sperrungen kommen auf Verkehrsteilnehmer in Annaberg-Buchholz zu. Am 22. August wird die Obere Röhrgasse im Zeitraum von 7 bis 14 Uhr aufgrund von Nacharbeiten an der Fahrbahn kurzfristig gesperrt. Hierbei wird der noch vorhandene Splitt der vorausgegangenen Instandsetzungsarbeiten beseitigt. Dabei kann es zu einer kurzzeitigen...