Labubu-Hype: „Welle erreicht Erzgebirge früher als Chemnitz“

Monster aus Plüsch baumeln in diesem Sommer außen an Taschen. Warum offenbar kleine Spielwarenhändler in der Region gegenüber dem Großhandel das Nachsehen haben.

Schon im Labubu-Fieber? Nicht zu fassen: Du willst die kleinen, leicht hässlichen Monster ignorieren, für die sich Menschen in Berlin mitten in der Nacht anstellen? Labubus zeigen beim breiten Grinsen spitze Zähne. Als wollten sie sagen: Dem Labubu-Hype entgeht niemand – auch Du nicht im Erzgebirge. Schon im Labubu-Fieber? Nicht zu fassen: Du willst die kleinen, leicht hässlichen Monster ignorieren, für die sich Menschen in Berlin mitten in der Nacht anstellen? Labubus zeigen beim breiten Grinsen spitze Zähne. Als wollten sie sagen: Dem Labubu-Hype entgeht niemand – auch Du nicht im Erzgebirge.