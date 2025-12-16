Leader-Region Zwönitztal-Greifensteine startet Förderaufruf für Kleinprojekte 2026

Die Leader-Region Zwönitztal-Greifensteine fördert 2026 Kleinprojekte. Vereine, Stiftungen und Kirchgemeinden sind eingeladen, sich zu bewerben. Seit 2019 wurden 167 Projekte realisiert.

Die Leader-Region Zwönitztal-Greifensteine startet die Förderung von Kleinprojekten für das Jahr 2026. Mit dem aktuellen Aufruf sind gezielt Vereine, Stiftungen und Kirchgemeinden gefragt, sich mit ihren Vorhaben um eine Förderung zu bewerben. Seit 2019 wurden laut Medieninformation bereits 167 Projekte mithilfe des Programms umgesetzt. Die...