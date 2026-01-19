Legendäres Rennen im Erzgebirge führte auf den Fichtelberg

Annaberg
Zwischen 1924 und 1929 lockte eine Bergprüfungsfahrt Motorrad- und Autofahrer sowie Tausende Zuschauer nach Oberwiesenthal. Noch heute interessieren sich viele für dieses Kapitel der Motorsportgeschichte.
Ein Stück erzgebirgische Motorsportgeschichte ist jetzt in Oberwiesenthal beleuchtet worden. Das Interesse an dem Vortrag des Oberwiesenthalers Jan Walther war groß, der Veranstaltungsraum im Berggasthof „Neues Haus“ ausverkauft.
