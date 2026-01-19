MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Interessiert verfolgten die Zuhörer den Vortrag des Oberwiesenthalers Jan Walther.
Interessiert verfolgten die Zuhörer den Vortrag des Oberwiesenthalers Jan Walther. Bild: Thomas Fritzsch
Interessiert verfolgten die Zuhörer den Vortrag des Oberwiesenthalers Jan Walther.
Interessiert verfolgten die Zuhörer den Vortrag des Oberwiesenthalers Jan Walther. Bild: Thomas Fritzsch
Annaberg
Legendäres Rennen im Erzgebirge führte auf den Fichtelberg
Von Thomas Fritzsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwischen 1924 und 1929 lockte eine Bergprüfungsfahrt Motorrad- und Autofahrer sowie Tausende Zuschauer nach Oberwiesenthal. Noch heute interessieren sich viele für dieses Kapitel der Motorsportgeschichte.

Ein Stück erzgebirgische Motorsportgeschichte ist jetzt in Oberwiesenthal beleuchtet worden. Das Interesse an dem Vortrag des Oberwiesenthalers Jan Walther war groß, der Veranstaltungsraum im Berggasthof „Neues Haus“ ausverkauft.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.01.2026
3 min.
Vermisstensuche am Fichtelberg: So gefordert sind die Oberwiesenthaler Bergretter
Der Montag ist für die Oberwiesenthaler Bergwacht der Tag mit den meisten Einsätzen gewesen.
Seit anderthalb Wochen läuft der Skibetrieb in Sachsens höchstgelegenem Skigebiet. Dass es Ehrenamtliche sind, die Schürfwunden und Frakturen erstversorgen, wissen wohl die Wenigsten. Und dann gibt es noch besondere Fälle.
Katrin Kablau
Von Julia Czaja
2 min.
17:45 Uhr
2 min.
Zwei Standorte, ein Team: Ist dies das Erfolgsgeheimnis für ländliche Gaststätten?
Meinung
Redakteur
Anja Lammers betreibt ein ungewöhnliches Gastro-Konzept.
Während Städte von kulinarischer Vielfalt profitieren, drohen ländliche Gegenden gastronomisch zu veröden. Das Konzept der Familie Lammers zeigt, dass es anders geht. Ein Kommentar von Julia Czaja.
Julia Czaja
15.01.2026
4 min.
Da tanzt das Erzgebirge: Premiere von „Rave am Fichtelberg“ – Veranstalter versprechen Mega-Event
Theresa Seidler – hier als DJane „Uschi!“ auf der Terrasse an der „Herzlhütte“ in Oberwiesenthal – hat maßgeblichen Anteil am Zustandekommen von „Rave am Fichtelberg“.
An fünf Stellen an und auf Ostdeutschlands höchstem Berg legen am Sonnabend insgesamt 25 DJs auf. Die Organisatoren wollen in der Wintersporthochburg Oberwiesenthal mit Musik Menschen vereinen. Zugleich ist das Ganze ein Testlauf.
Kjell Riedel
17:40 Uhr
1 min.
Kegeln: VfB Eintracht Fraureuth bringt sein Leistungsvermögen nicht auf die Bahn
Zu wenige Kegel für einen Heimsieg fielen am Samstag beim VfB Eintracht Fraureuth.
Gegen den Deutschen Meister waren die Westsachsen am Samstag nicht chancenlos, doch nur zwei Spieler aus dem Kader konnten überzeugen.
Anika Zimny
18.01.2026
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
18.01.2026
2 min.
Erfahrene Ärztin verstärkt Gesundheitszentrum im Erzgebirge – Neue Sprechstunde startet bald
Dr. Anne Tippmer übernimmt eine neue hausärztliche Sprechstunde.
Das KfH-Gesundheitszentrum Aue erweitert sein Angebot für eine bessere hausärztliche Versorgung. Eine Fachärztin für Innere Medizin bietet eine neue Sprechstunde an. Was bedeutet das für Patienten?
Holk Dohle
Mehr Artikel